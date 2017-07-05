Кибератака Petya.A: Омелян заявляет о миллионных убытках в министерстве

Министерство инфраструктуры понесло миллионные убытки из-за кибератаки, которая произошла 27 июня.

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил Associated Press.

"Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что его министерство понесло миллионные убытки из-за выхода из строя сотен рабочих мест и двух из шести серверов", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, сейчас опрошенные украинские чиновники еще не могут оценить объем общего ущерба в результате кибератаки, которая началась накануне Дня Конституции Украины.

27 июня компьютерные системы украинских банков и компаний были атакованы массовым интернет-вирусом.

По предварительной информации, украинские банки, учреждения, медиа, правительственные институты атаковал вирус под названием "Petya.A", что является разновидностью вируса WannaCry, который недавно прошелся миром.

Отмечается, что письма, содержащие вирус, приходили по электронной почте в течение нескольких недель.

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Экономическая правда