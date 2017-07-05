НБУ признал контроль за Приватбанком недостаточным

Совет Нацбанка назвал действия регулятора в ситуации с национализацией "Приватбанка" запоздалыми.

Об этом сказано в выводах Совета НБУ "О деятельности Правления Национального банка Украины по развитию банковской системы и отдельных нормативных актов по вопросам банковской деятельности", которые опубликованы на официальном сайте регулятора.

"Совет Национального банка констатирует недостаточную работу правления Национального банка по обеспечению надзора за деятельностью ПАО КБ "Приватбанк". Запоздалые действия правления Национального банка не способствовали принятию своевременных мер по стабилизации ситуации и минимизации финансовых потерь", – говорится в документе.

Как отмечает Совет НБУ, в конце 2016 года, учитывая финансовое состояние "Приватбанка", Национальный банк признал его неплатежеспособным.

На тот момент Национальный банк определил общую потребность банка в докапитализации на сумму 148 млрд гривен. Учитывая системную важность банка для финансового сектора и экономики "Приватбанк" был национализирован.

В Совете Нацбанка отмечают, что при этом на докапитализацию "Приватбанка" по оценкам НБУ государство уже потратила эквивалент почти 5% ВВП.

Учитывая принятое во второй половине июня 2017 решение о дополнительной докапитализации этого банка на сумму 38,5 млрд гривен, указанные расходы государства могут вырасти до около 7% ВВП.

"В результате вхождения государства в капитала банка его доля в банковском секторе Украины достигла более половины, в частности по чистым активам – 56%, по депозитам населения – 62%. Превалирующая доля государства в банковском сегменте сейчас является одним из основных системных рисков финансовой системы Украины", - говорится в выводах Совета.

Напомним, Совет Нацбанка оценил потери экономики от банковского кризиса 2014-2016 гг. в 38% ВВП.