ГПУ установила причастность компании "Тедис" к окружению Медведчука

Следователи Департамента ГПУ установили, что деньги с "Тедис Украины" выводились на структуру, которой руководили люди Виктора Медведчука.

Об этом говорится в сюжете Алисы Юрченко для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

По данным следствия, 2,5 миллиарда, полученные "Тедисом" на сигаретной дистрибьюции, были выведены из-под налогообложения десяти отечественным фирмам по договорам о возвратной финансовой помощи.

"Отдельные субъекты хозяйствования, на которые предоставлялась эта возвратная финансовая помощь, а затем управлялась дальше на оффшорные компании, - это фиктивные предприятия", - рассказывает Владимир Гуцуляк, начальник Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

Среди таких компаний является "Северо-Восточная добывающая компания" ( "ПСДК").

Директором этой фирмы-прокладки ранее работал юрист с орбиты Медведчука Никита Поз. Он также является совладельцем компании "Консул-Украина". Эту фирму указал как свое место работы на момент избрания в Верховную Раду народный депутат от оппозиционного блока Тарас Козак.

Нардеп Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука. Народный депутат Сергей Лещенко называет Медведчука и Козака бизнес-партнерами.

Журналисты программы "Схемы" зафиксировали, что они вместе летают из Москвы в Киев.

Тарас Козак является миноритарным владельцем "Тедиса", из которого выводились средства на "Северо-Восточную добывающую компанию", ранее возглавляемую экс-руководителем Козака Никитой Позом. Казак - бенефициар кипрской Havanor Management Limited, которая владеет долей в "Тедисе".

В разговоре с журналистом Тарас Козак признал, что является номинальным держателем киприотов, которые владеют "Тедисом". Однако настоящего владельца не назвал.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина".

Как отмечается, "Тедис Украина" ("Мегаполис-Украина") на отечественный рынок привел Виктор Медведчук. В компании это утверждение опровергают.

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