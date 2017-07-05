У M.E.Doc изъяты сервера. Работа компании заблокирована

Сотрудники прокуратуры, Киберполиции и СБУ провели обыски в компании Интеллект-Сервис (M.E.Doc) и изъяли сервера.

Об этом рассказала СЕО компании Алеся Белоусова, передает Liga.net.

По ее словам, работа компании заблокирована. В ходе обыска изъяты около ста серверов и даже коммуникационное оборудование для телефонной связи.

"Мы не знаем, как отреагировали наши клиенты, потому что мы их не слышим", - рассказывает менеджер.

Как ранее рассказывала Белоусова, сервисом M.E.Doc пользуются около 500 000 клиентов по всей стране. Это около 1 000 000 компьютеров.

27 июня через обновление программного обеспечения M.E.Doc во многих из них злоумышленникам удалось активировать вирус Petya.A, который уничтожил важные бухгалтерские данные.

Вчера у себя на Facebook страничке M.E.Doc сообщил, что в компании начались обыски.

"Сотрудники компании M.E.Doc оказывают помощь сотрудникам полиции и вместе с ними выявили факт взлома сайтов компании третьей стороной", - говорилось в сообщении.

По словам Белоусовой, сотрудники силовых структур вплоть до утра опрашивали по очереди всех сотрудников компании, которых около 200, а также проверяли их мобильные телефоны.

Министр МВД Арсен Аваков тоже написал у себя на страничке в Facebook, что в ходе обыска у "Интеллект-Сервис" изъяты программные и аппаратные средства.

Напомним, 4 июля департамент киберполиции совместно со специалистами СБУ и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya.

Напомним, 27 июня компьютерные системы украинских банков и компаний были атакованы массовым интернет-вирусом.

По предварительной информации, украинские банки, учреждения, медиа, правительственные институты атаковал вирус под названием "Petya.A", что является разновидностью вируса WannaCry, который недавно прошелся миром.

Отмечается, что письма, содержащие вирус, приходили по электронной почте в течение нескольких недель.

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