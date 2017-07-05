70% субсидиантов уже получили субсидию на новый период – Кабмин

По состоянию на 5 июля 70% населения, которому предназначена субсидия для оплаты коммунальных услуг, получило помощь на новый период.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Вместе с этим Кабмин отмечает, что из-за отсутствия у местных органов самоуправления реестров о составе зарегистрированных членов семьи процесс переназначения субсидий в некоторых областях затягивается.

"На сегодня 70% субсидиантов помощь на новый период уже назначена, в том числе рассчитан размер субсидии на летний период", - сообщает Кабмин.

"Кировоградская, Полтавская и Николаевская области проработали почти 90% субсидийных дел. Черновицкой, Киевской и Одесской областям и их областным центрам следует ускорить процесс переназначения субсидий и сообщить населению об их размере помощи", - указывает Кабмин.

Кабмин обещает, что "субсидия обязательно будет оказана и начисленная задним числом за май и июнь".

"Если субсидианту неизвестно о начислении субсидии и в платежке соответствующая информация не отражена, рекомендуется платить обязательный платеж - такой же, как в апреле-мае этого года", - сообщает Кабмин.

"В то же время, семьям, в которых есть накопленная за прошедшие годы задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, следует погасить ее или оформить договор реструктуризации долга. От этого также зависит процесс переназначения субсидий на новый период", - указывает Кабмин.

Напомним, правительство дополнительно направит на льготы и субсидии 15 миллиардов гривен.

Экономическая правда