Украина в разы увеличила экспорт ягод

Производство ягод в Украине за последние три года стабилизировалось на отметке около 130 тысяч тонн, при этом экспортные поставки растут.

Об этом сообщил генеральный директор компании УкрАгроКонсалт Сергей Феофилов, передает "Интерфакс-Украина".

"Экспорт ягод в 2014 году составил 21,5 тыс. тонн, в то время как в 2016 году Украина поставила на внешние рынки уже 44,7 тыс. тонн. В структуре экспорта преобладает мороженая ягода (черника, малина, клюква, ежевика)", - уточнил эксперт

Феофилов отметил, что украинские производители ягод расширили географию экспорта.

"Если ранее основными рынками сбыта были страны ЕС, то в настоящий момент начаты поставки на Ближний Восток, ОАЭ", - добавил он.

По словам Феофилова, ягодный бизнес остается одним из инвестиционно привлекательных сегментов аграрного сектора Украины.

Основными причинами этого тренда являются высокая маржинальность, растущий спрос со стороны внутреннего и внешнего рынков, благоприятные климатические условия и тенденции здорового питания.