Нефть Brent подешевела до 49,55 доллара за баррель

Цены на нефть слабо опускаются в среду на сигналах, что Россия не готова пойти на новые сокращения добычи.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 0,06 доллара (0,12%) - до 49,55 доллара за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи уменьшилась на 0,08 доллара (0,17%) - до 46,99 доллара за баррель.

Во вторник Brent подешевела на 7 центов, торги WTI не проводились в связи с празднованием Дня независимости в США.

За последние 8 сессий непрерывного роста цены на нефть выросли на 11%, но остаются существенно ниже отметок на начало года из-за опасений, что усилия по ограничению добычи в странах ОПЕК и их партнерах не смогут восстановить баланс спроса и предложения на нефтяном рынке.

В частности, в июне страны ОПЕК увеличили нефтедобычу на 260 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем. Примерно половина повышения объясняется ростом производства нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от участия в соглашении об ограничении добычи.

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в правительстве РФ сообщило, что Россия намерена придерживаться текущего соглашения, подразумевающего снижение добычи в странах ОПЕК+ на 1,8 млн б/с до конца марта 2018 года.

Экономическая правда