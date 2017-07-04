Братья Дубневичи банкротят государственный завод завышенными ценами

Суд обязал "Гниванский завод спецжелезобетона" выплатить "Корпорации КРТ" задолженность в размере 2,12 миллиона гривен за поставленные заводу анкеры, используемые для производства упругих путевых скреплений.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на решение Хозяйственного суда Винницкой области от 15 июня.

Собственно задолженность за 30 тыс. анкеров от "Корпорации КРТ" составляет 1,9 млн грн, а остальная сумма - пеня и инфляционные начисления.

Из материалов судебного дела стало известно, что представители ОАО "Гниванский завод спецжелезобетона" обращались с просьбой к ООО "Корпорация КРТ" о рассрочке задолженности и установки на их усмотрение погашения задолженности. Представители завода также предлагали заключить мировое соглашение, однако ответа так и не получили.

Обращение завода было обусловлено невозможностью немедленно выполнить свои обязательства, погашение задолженности, в связи с тяжелым финансовым состоянием. В материалах судебного решения юристы завода объясняют тяжелое финансовое состояние именно политикой "Корпорации КРТ".

Дело в том, что "Гниванский завод СВБ" в течение 2014 года производил крепления для железной дороги, используя анкер АЗ-1 производства ООО "АТ Механика", который является более дешевым аналогом анкера АЗ-2. Использование более дешевых деталей позволяло заводу быть рентабельным.

Однако после решения Окружного административного суда г. Киева от 30 октября 2014 года, которым было отменено согласование технических условий для анкера от "АО Механика", заказчик завода, а это ПАО "Укрзализныця", начал предоставлять разнарядки, в которых четко прописывал, что изготавливать шпалы нужно исключительно с анкером производства ООО "Корпорация КРТ".

Эти анкеры дороже, что существенно отразилось на рентабельности завода.

Отказаться от выполнения заказов "Укрзализныци" Гниванский завод не может, поскольку является стратегическим объектом, который входит в единый производственно-технический комплекс "Укрзализныци".

Юристы завода в судебном заседании отметили, что предприятие фактически обязали заключать договоры с ООО "Корпорация КРТ" на невыгодных условиях.

При этом юристы утверждают, что владельцы "Корпорации КРТ" четко знали, что при исключении из рынка единственного конкурента, путем отмены согласования технических условий на его продукцию (речь идет о "АО Механика"), "Гниванский завода СВБ" станет полностью зависимым от их поставок и будет вынужден заключать договора на поставку анкеров по любым условиям и ценам из-за отсутствия альтернативы.

Юристы завода пытались через суд определить соглашение с "Корпорацией КРТ" недействительной, поскольку, по их мнению, в деле четко видны признаки сделки, совершенной под влиянием тяжелого обстоятельства и на крайне невыгодных условиях.

Они также говорили о том, что предприятие является "стратегическим объектом государства с существенной кредиторской задолженностью способной привести к банкротству общества в любой момент".

Суд не принял во внимание аргументы юристов завода и решил, что требование об уплате долга является правомерным и обоснованным и подлежит удовлетворению, поскольку, соответствует условиям действующего законодательства Украины и условиям договора.

ООО "Корпорация КРТ" через АПП "Львовское" принадлежит народным депутатам от БПП Богдану и Ярославу Дубневичам.

Суд принял решение 15 июня, через два дня после назначения руководителем ОАО "Гниванский завод спецжелезобетона" Игоря Онищенко, бывшего руководителя "Киевского завода железобетонных конструкции Юго-Западной железной дороги".

Как известно, ряд связанных с Дубневичами людей работает на руководящих должностях в "Укрзализныце", компании, связанные с братьями, выигрывают миллионные тендеры на УЗ.

Напомним, братья Дубневичи указали в своих электронных декларациях на двоих - 700 миллионов наличными.