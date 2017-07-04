Луценко рассказал о деталях дела против экс-владельцев Приватбанка

Генпрокуратура расследует дело о выдаче Приватбанком кредитов для двух структур на десятки миллиардов гривен.

Об этом во время брифинга заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он пояснил, что согласно заявлению председателя Приватбанка Александра Шлапака еще несколько месяцев назад, ГПУ действительно открыла ряд уголовных производств по разным квалификациям о событиях в Приватбанке. В частности, производства основываются на событиях декабря 2016 года, а также периода с 2008 по 2016 год.

"На данный момент следствие ГПУ концентрируется на одном из этих производств, в котором определяются события вокруг выдачи кредитов двум структурам на несколько десятков миллиардов грн, при том, что эти структуры Нацбанком были признаны связанными с бенефициарами Приватбанка, поэтому им было запрещено выдавать кредиты", - отметил Луценко.

По его словам, сейчас происходят допросы в качестве работников кредитного комитета Приватбанка, так и работников Нацбанка, которые отвечали за контроль над законностью действий банка.

"Идут допросы свидетелей и мы заказали также проведения комплексной финансовой ревизии, которая, вероятно, даст основания для выдвижения подозрения", - подытожил Луценко.

Напомним, как сообщил глава Приватбанка Александр Шлапак, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Экономическая правда