Кабмин собирается упростить процесс приватизации

Кабинет министров представил законопроект по упрощению процедуры приватизации.

Об этом на заседании Кабинета министров сказал и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Парфененков.

Как отметил Парфененков, вместо 7 законов о приватизации планируется 1 законопроект.

Вдвое сокращаются сроки подготовки объекта к приватизации: с двух лет до одного года по объектам большой приватизации, по малой приватизации - с 1 года до полугода.

При этом крупные объекты будут продаваться с обязательным привлечением советника, малые – через электронную платформу.

Как отметил и.о. головы, упрощается и сама классификация объектов приватизации, планируется ввести всего 2 вида - объекты большой и малой приватизации.

Парфененков заявил, что упрощается сама процедура приватизации. Вместо действующих 5 подходов предлагается два подхода - это продажа на аукционе и выкуп.

По мнению и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины именно так, по современному, открыто и прозрачно, должна осуществляться приватизация.