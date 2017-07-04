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Кабмин собирается упростить процесс приватизации

Вторник, 4 июля 2017, 12:17

Кабинет министров представил законопроект по упрощению процедуры приватизации.

Об этом на заседании Кабинета министров сказал и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Парфененков.

Как отметил Парфененков, вместо 7 законов о приватизации планируется 1 законопроект.

Вдвое сокращаются сроки подготовки объекта к приватизации: с двух лет до одного года по объектам большой приватизации, по малой приватизации - с 1 года до полугода. 

При этом крупные объекты будут продаваться с обязательным привлечением советника, малые – через электронную платформу.

Как отметил и.о. головы, упрощается и сама классификация объектов приватизации, планируется ввести всего 2 вида - объекты большой и малой приватизации.

Парфененков заявил, что упрощается сама процедура приватизации. Вместо действующих 5 подходов предлагается два подхода - это продажа на аукционе и выкуп.

По мнению и.о. председателя Фонда государственного имущества Украины именно так, по современному, открыто и прозрачно, должна осуществляться приватизация.

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Кабмин приватизация
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