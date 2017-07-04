"Приватбанк" вернул 5,3 миллиарда рефинансирования

Приватбанк вернул с начала текущего года 5,3 миллиарда гривен рефинансирования.

Об этом в ходе итоговой пресс-конференции сообщил предправления банка Александр Шлапак.

"С начала года мы вернули около 5,3 млрд гривен. Сейчас наша задолженность составляет около 12 млрд гривен. Они были взяты под 20% годовых. Это дорогой ресурс для нас", - сказал он.

По состоянию на 1 февраля общий объем рефинансирования, предоставленного банку, составлял 15,516 млрд гривен.

Экономическая правда