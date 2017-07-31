В Украине будут выпускаться запчасти для BMW

Немецкий производитель автомобилей ВМW заключил договор о поставке кабельной продукции с предприятием "Электроконтакт".

Об этом пишет Львовский портал.

Так, 26 июля 2017 года заказчик от ВМW провел аудит на вновь созданном предприятии Nexans в Бродах (Львовская область).

По словам генерального директора "Электроконтакт Украина" Андрея Гаврильчика, Бродовское отделение предприятия утвердили в качестве поставщика кабельной продукции для концерна BMW.

Напомним, новый завод Nexans в Бродах открыли в июне текущего года. Это уже третье предприятие французского концерна во Львовской области.

Заводы концерна Nexans расположены более чем в 30 странах мира на 5 континентах.