НБУ снизил официальную гривню на 1 копейку

Национальный банк снизил официальный курс гривни на 31 июля на 1 копейку и установил его на уровне 25,91 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,39 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3524 гривни.

Напомним, 28 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,91-25,93 гривни за доллар.

Экономическая правда