НБУ снизил официальную гривню на 1 копейку
Понедельник, 31 июля 2017, 10:55
Национальный банк снизил официальный курс гривни на 31 июля на 1 копейку и установил его на уровне 25,91 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,39 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,3524 гривни.
Напомним, 28 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,91-25,93 гривни за доллар.
Экономическая правда
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