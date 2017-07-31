Dragon Capital покупает 2 бизнес-центра

Антимонопольный комитет разрешил компании Dragon Capital Investments Limited купить у БТА Банка два бизнес-центра.

Об этом говорится в сообщении АМКУ.

"Предоставлено разрешении компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) на опосредованную (через ООО "Проперти Менеджмент Солюшнс ТУ") покупку активов ПАО "БТА Банк" в виде целостного имущественного комплекса Бизнес-центр "Прайм"", - говорится в тексте сообщения.

Аналогичное разрешение получено для покупки БЦ "Евразия".

Бизнес-центр "Прайм" находится в Киеве, на ул. Жилянской 48-50. Общая площадь - 9500 кв. м.

БЦ "Евразия", площадью 33422 кв. м., также находится на улице Жилянской (№75).

Dragon Capital Investments аффилированна с инвестиционной компанией Dragon Capital.

Dragon capital - одна из крупнейших инвестиционных компаний Украины. Компания была создана в 2000 году в Киеве выходцем из чешской инвестиционной компании Wood&Co Томашем Фиалой, которому принадлежит контроль над компанией и сегодня.

Кроме Фиалы, в компании имеют доли миноритарные акционеры. До недавнего времени среди них был один из крупнейших мировых банков Goldman Sachs.

Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Брокерский отдел Dragon Capital является крупнейшим украинским торговцем акциями. Кроме торговли на фондовом рынке, компания также инвестирует в украинский рынок жилой и коммерческой недвижимости.

Так, британский фонд DUPD, созданный Dragon Capital в феврале 2007 года, уже инвестировал более 250 млн долл в ряд проектов в Украине.

Среди них - жилой комплекс Obolon Residences, коттеджный городок Green Hills, клубный поселок Riviera Villas, сеть гипермаркетов "Новая линия", компания Arricano, которая инвестирует в объекты торговой недвижимости: торгово-развлекательные центры Skymall (Киев), Sun Gallery (Кривой рог), City Mall (Запорожье), Inter Mall (Симферополь).

К активам инвесткомпании входит также компания "Медиа-ДК", которая издает журнал и сайт "Новое время". Фиала также возглавляет Европейскую бизнес-ассоциацию и считается одним из самых влиятельных инвестбанкиров в Украине.

К инвестициям компания относится крайне осторожно. Украинский Forbes в свое время окрестил Фиалу "Капитаном осторожность". Так, его компания никогда не инвестировала в акции заемные деньги.

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Экономическая правда