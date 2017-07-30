Соглашение о ЗСТ с ЕС и Канадой открывает для Украины новые возможности - Гройсман

Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским союзом и Канадой открывает для Украины новые возможности и рынки.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в поздравлении работников торговли Украины с профессиональным праздником, передает Правительственный портал.

"На пути к европейской интеграции нас ждет также дальнейшее углубление торговых отношений с Европейским Союзом. Соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом и Канадой открывает для Украины новые рынки и новые возможности, которыми мы уже начинаем пользоваться", - сказал Гройсман.

"Украинские специалисты получают бесценный опыт в процессе реализации международных торговых соглашений и контрактов", - подчеркнул он.

По словам Гройсмана, правительство активно работает над тем, чтобы установить четкие, прозрачные и понятные правила, которые будут выгодны для всех сторон - от производителя до конечного потребителя товара.

Напомним, зона свободной торговли с Канадой начинает действовать 1 августа 2017 года.