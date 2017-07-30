Гройсман объявил о начале строительства дороги Львов - Николаев

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о начале строительства дороги Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы начинаем новые проекты. Один из них - обновленная дорога Львов - Тернополь - Винница - Одесса - Николаев, которая станет частью транспортного коридора между польскими портами Балтии и нашими Черного моря "GO HIGHWAY" (Gdansk-Odesa)", - написал Гройсман.

"В недавно принятых изменениях в бюджет заложены первые 800 млн гривен на реализацию этого проекта", - добавил он.

Как отметил премьер в своем следующем посте, новые возможности сообщения Западная граница - Львов - Одесса - Николаев правительство планирует нарастить за счет капитального ремонта и реконструкции различных участков этой дороги, строительства новых развязок и объездов.

Ранее Гройсман заявлял, что в течение года на дороги может быть выделено 30 миллиардов гривен.

Экономическая правда