Борисполь станет хабовым аэропортом – гендиректор
На совещании у премьер-министра Гройсмана по развитию рынка авиаперевозок в Украине было принято решение, что Борисполь будет развиваться, как хабовый аэропорт, так как эта модель уже доказала свою экономическую эффективность.
Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.
По его словам, это понятие будет внесено в Стратегию развития транспортной отрасли в части авиационного транспорта.
"Премьер-министр поддержал инициативу администрации аэропорта о планах инфраструктурного развития, в частности, расширение галереи действующего терминала, расширение перрона возле терминала D, расширение транзитной зоны, модернизацию багажной системы, реконструкцию второй взлетно-посадочной полосы в течение пяти лет и запуск центральной заправочной станции", - написал Рябикин.
Также на совещании обсуждались перспективы региональных аэропортов с целью развития украинской авиации. В частности, возможности региональных аэропортов обслуживать авиакомпании, развивающие лоу-кост модель.
Помимо этого был выделен большой блок вопросов, связанных с удешевлением внутренних авиаперевозок - принципы налогообложения, удешевление стоимости авиатоплива и прочие.
По словам Рябикина, в ближайшее время будет сформирована межведомственная рабочая группа, которая займется отработкой всех вышеперечисленных вопросов.
Экономическая правда
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