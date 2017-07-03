Суд повторно арестовал фигуранта "дела Онищенко"

Валерия Постного, одного из ключевых фигурантов "газового дела" народного депутата Александра Онищенко, суд повторно взял под стражу на 60 дней, увеличив залог с 10 до 50 миллионов гривен.

Подозреваемый останется во Львовском СИЗО, сообщает издание "Наші гроші".

Адвокат и сам подозреваемый в ходе судебного заседания 3 июля убеждали суд, что не собираются скрываться от следствия.

Как известно, Александр Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

Как известно, специализированная антикоррупционная прокуратура просила Апелляционный суд Киева установить размер залога для Постного в 1,6 млрд гривен.

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

В июне были задержаны 11 человек, подозреваемые в причастности к газовой схеме, в результате действия которой государству был нанесен ущерб на уровне 3 млрд грн.