Украинцы смогут перечислять валюту за границу на основании е-лицензий

Национальный банк Украины вводит выдачу Украинский валютных лицензий в электронной форме.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Как сообщается, физические лица (кроме предпринимателей) смогут получать электронные индивидуальные лицензии на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций через уполномоченные банки.

Отмечается, что на основании электронной лицензий физическое лицо сможет в течение одного календарного года перечислить иностранную валюту за границу на общую сумму до 50 тысяч долларов США (в эквиваленте).

Воспользоваться электронной лицензиями в пределах установленного лимита физические лица смогут для осуществления трех видов валютных операций: для инвестиций за рубеж, по размещению средств на собственных счетах за пределами Украины, с целью выполнения обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.

Для предоставления электронной лицензий и сбора информации об использовании установленного лимита Национальный банк вводит автоматизированную информационную системы "Реестр индивидуальных лицензий на осуществление физическими лицами валютных операций".