Отток инвестиций из России стал рекордным за 3,5 года
За последние четыре месяца иностранные инвесторы вывели из российских акций более 1,6 млрд долларов, что является максимальным оттоком за последние три с половиной года.
Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research, передает "Коммерсант".
Данные свидетельствуют, что иностранные инвесторы продолжают сокращать вложения в фонды, ориентированные на российский фондовый рынок.
Как отмечается, объем средств, выведенных из таких фондов за неделю, закончившуюся 28 июня, превысил 83 млн долларов.
Почти непрерывный отток иностранных инвестиций с российского рынка продолжается с конца февраля. В целом за четыре месяца он превысил 1,6 млрд долларов.
Отток инвестиций из российских фондов происходит на фоне их притока в активы других развивающихся стран.
По данным EPFR, на минувшей неделе фонды emerging markets привлекли почти 1,9 млрд долларов, а за четыре месяца — почти 28 млрд долларов.
Российский рынок акций оказался в числе аутсайдеров. Больший объем средств был выведен только из Китая (4 млрд долларов), но размер этого рынка существенно больше российского.
Лидерами по привлечению средств среди стран БРИК стали Индия и Бразилия, в фонды которых за четыре месяца было инвестировано соответственно 2,6 млрд долларов и 1 млрд долларов.
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