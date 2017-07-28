Россия призналась, что в оккупированный Крым были поставлены турбины Siemens

Россия доставила турбины Siemens в оккупированный Крым после того, как немецкая компания отказалась выкупать их обратно у российской "Технопромэкспорт".

Об этом говорится в сообщении "Технопромэкспорта", передает Reuters.

Как сообщается, в связи с банкротством "д​очка" "Ростеха" в 2016 году предлагала немецкой компании "выкупить турбинные установки".

"Был размещен соответствующий открытый конкурс, но Siemens от предложения отказалась", - отмечается в сообщении.

В связи с этим турбины были проданы другой компании, после чего "прошли модернизацию" и были "переделаны под [Крымский] проект".

Напомним, 5 июля информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники распространило информацию, что Россия направила в Крым газовые турбины немецкого концерна Siemens, несмотря на то, что ЕС запретил европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова.

Турбины предназначались для проекта на Таманском полуострове в России, но РФ запланировала использовать их для строительства новых крымских ТЭС.

В компании Siemens факт поставки отрицают.

В свою очередь компания "Ростех" заявила, что не закупала турбины для ТЭС в Крыму непосредственно в немецкой компании Siemens, а приобрела оборудование на вторичном рынке.

Впоследствии Siemens заявил о намерении судиться с компанией "Технопромэкспорт", которой продали турбины, требуя от россиян вывоза турбин из Крыма.

После этого концерн Siemens заявил, что прекратит свою долю участия в российской компании "Интеравтоматика", которая была посредником в установке турбин, а также инициирует процесс прекращения действия лицензионного соглашения с российскими компаниями в области поставок оборудования для электростанций.

Кроме того, Siemens прекратит поставки оборудования для производства электроэнергии по существующим контрактам государственных заказчиков в России.

Как известно, в конце 2015 года в Херсонской области была обрушена энергоопора ЛЭП, после чего электроснабжение Крыма из Украины прекратилось.

Напомним, общая мощность генерации на полуострове - 920,3 МВт, на пике нужно до 1,43 ГВт. Часть спроса закрывает энергомост через Керченский пролив (800 МВт) и перевезенные из других регионов РФ мобильные ГТЭС.

Как известно, в конце 2015 года в Херсонской области была обрушена энергоопора ЛЭП, после чего электроснабжение Крыма из Украины прекратилось.

Оккупанты строят в Крыму две ТЭС, чтобы закрыть энергодефицит в регионе.

Экономическая правда