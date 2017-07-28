Украина не должна платить штрафы по "долгу Януковича" до решения апелляционного суда

Украина не должна платить ни основной долг, ни проценты по долгу Януковича до решения Лондонского апелляционного суда.

Об этом ЭП сообщили источники, близкие к КМУ.

"Ни одна сумма, как по отношению к основной сумме долга, купона и процентов, пока не подлежит уплате", - заявили в комментарии Экономической правде.

По его словам, такие суммы не подлежат уплате по крайней мере до принятия решения английским Апелляционным судом по апелляционной жалобе Украины, которое будет не раньше января 2018. Украина должна будет заплатить эти суммы только в том слуаче, если апелляционная жалоба Украина будет оставлена ​​без удовлетворения.

Как сообщает источник, окончательная сумма еще подлежит определению между сторонами.

Процентная ставка (8%), которая применяется к основной сумме долга, является стандартной ставке, применяемой по судебному решению согласно английскому праву, и была определена как применяемая в Договоре о доверительном управлении.

"По условиям договора и по толкованию судьи Блэра стандартная судебная ставка по долгу по судебному решению в размере 8% подлежит применению к основной сумме долга, когда этот долг вроде бы подлежал уплате (то есть с 21 декабря 2015 года) и до осуществления платежа. Проценты также начисляются на неоплаченный купон в размере 750 млн долларов с тех пор, как он должен был быть оплачен и до момента платежа ", - отметил собеседник ЭП.

Также он добавил, что суд решил отказать в применении формулы, предложенной Россией, вместо этого он применил предложенную Украиной формулу, как подлежащую применению для расчета процентов к купону, а именно: 3-месячный LIBOR в долларах США плюс 2%, что ниже, чем по ставке, предложенной Россией.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Украина, кроме основного долга и неуплаченного купона, должен уплатить также ежедневный штрафной процент, который составляет более 673 тысяч долларов и рассчитывается с 21 декабря 2015 года.

Напомним, 23 июня Минфин сообщал, что Украина подала документы по апелляционному обжалованию в английский Апелляционный суд. Английский суд рассмотрит апелляцию в январе 2018 года.

Как известно, 29 марта 2017 года Высокий Суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты, но разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение.

Еще в декабре 2013 года президент России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.

Галина Калачова, ЕП