Президент подписал закон, который обязывает ставить счетчики

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон определяет правовые, экономические и организационные основы обеспечения коммерческого, в частности распределительного, учета услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды и централизованного водоснабжения.

"Этим Законом вводится обязательный учет тепла и воды", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает обязательное оснащение домовыми счетчиками всех зданий, присоединенных ко внешним тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения.

Согласно закону, такие счетчики должны быть установлены операторами внешних сетей до 1 октября 2018 года (для жилых домов), или до 1 октября 2017 года (для нежилых зданий).

Кроме того, согласно принятому документу, для многоквартирных домов обязательным будет оснащение индивидуальными приборами учета, или приборами-распределителями показателей потребления тепловой энергии.

Такие счетчики должны быть установлены до 1 октября 2018 года (для нежилых зданий с несколькими потребителями – до 1 октября 2017 года).

В пресс-службе подчеркнули, что благодаря учету населения платить только за потребленные ресурсы и это будет способствовать уменьшению затрат потребителей на оплату коммунальных услуг.

"Нормами Закона определен порядок оснащения зданий и отдельных помещений узлами коммерческого учета, их обслуживание, замены и абонентского учета, особенности снятия показаний узлов учета и соответствующего распределения объема потребленных коммунальных услуг, организационно-правовые основы формирования счетов на оплату коммунальных услуг", - говорится также в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по оценкам экспертной среды, принятие документа позволит снизить на три четверти объем неучтенных расходов воды в внутридомовых системах и сократить потребление тепловой энергии в течение 1-3 лет в среднем на 15-20%, что, в свою очередь, будет способствовать уменьшению потребления газа и сокращению выбросов парниковых газов.

Напомним, Верховная Рада 22 июня 2017 года одобрила обязательную установку счетчиков воды и тепла.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли выступало против принятия закона об обязательной установке счетчиков воды и тепла, так как принятие закона будет противоречить принципам стандартизации и метрологии.

В июле 2016 года в Государственном агентстве по вопросам энергоэффективности заявили, что введение 100% учета потребления тепла и воды населением позволит сократить использование тепловой энергии на 15-20%.

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Экономическая правда