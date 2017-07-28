Тарифы вырастут: НКРЭ переводит облэнерго на RAB-регулирование

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, завершила формирование нормативной базы, необходимой для перевода энергоснабжающих компаний на стимулирующее регулирование (RAB-регулювання).

Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭ в четверг.

"В четверг комиссия полностью завершила формирование нормативной базы для внедрения стимулирующего тарифообразования (RAB-регулирование) для дистрибуции электроэнергии и передачи магистральными сетями", - сообщил на своей странице в Facebook глава комиссии Дмитрий Вовк.

Он утверждает, что переход на стимулирующее регулирование позволит привлекать инвестиции, повысить энергоэффективность, надежность и качество услуг, а в дальнейшем и снизить тарифы.

Вовк также добавил, что рассмотрение решений по переходу конкретных компаний возможен после проведения открытых слушаний с привлечением местной власти.

В свою очередь народный депутат от "Самопомичи" Лев Пидлисецкий раскритиковал соответствующее решение.

"Слышал, что в четверг комиссия утвердила РАB-тарифы для облэнерго на уровне 12,5% годовых на новую и старую базу. Во-первых, база переоценена. С такой оценкой и с такими процентами решение обеспечит ежегодно миллиарды гривен прибыли олигархам-владельцам облэнерго, которые взыщут с нас. На пальцах прикидываю больше 20 млрд гривен ежегодно", - написал он.

По его словам, ставка 12,5% на новую базу не будет способствовать к инвестированию в развитие сетей. "А значит приход новых реальных инвесторов в отрасль невозможен", - считает нардеп.

"Из всех вариантов решений по РАB-финансированию выбран худший. Наиболее вредный для экономики и благоприятный для олигархов-владельцев облов. И решение принято во время, когда объявлена приватизация государственных пакетов облэнерго", - подытожил Пидлисецкий.

Эксперт в сфере энергетики Андрей Герус в комментарии ЭП сообщил, что такой РАB-тариф увеличит тариф облэнерго втрое и потребует дополнительных более 30 млрд гривен в год.

В прошлом году в интервью "Экономической правде Вовк рассказывал, что если за год все компании перейдут на стимулирующий тариф, цена электроэнергии вырастет на 10%.

"В моем понимании это неизбежный шаг, который приведет к адекватному функционированию облэнерго", - заявлял он.

Стимулирующее тарифообразование или RAB-регулирование - система долгосрочного тарифообразования, основной целью которой является привлечение инвестиций в развитие и модернизацию электрических сетей. Эта система широко применяется в Европе.

При стимулирующем тарифообразовании тариф устанавливается на три, а в дальнейшем на каждые пять лет и не увеличивается в течение указанных периодов.

Введение RAB-регулирование призвано уменьшить расходы на тариф и увеличить качество и надежность поставок электроэнергии.

Как известно, на сегодняшний день тариф на электрическую энергию в Украине рассчитывается в соответствии с фактическими расходами по принципу "издержки плюс" и ежегодно увеличивается.

Экономическая правда