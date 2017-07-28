Глав госкомпаний будут выбирать тайным голосованием 9 министров

Номинационный комитет с сентября начнет выбирать директоров и членов наблюдательных советов госкомпаний тайным голосованием 9 министров.

Об этом министр экономического развития Степан Кубив рассказал в колонке на ЭП.

По словам министра, отныне максимально сокращено влияние человеческого фактора: с осени кандидатуры одобряются большинством голосов 9 министров, с учетом совещательного голоса 8 представителей МФО, международных экспертов по вопросам корпоративного управления.

"Это снижает риск кадровой ошибки и помогает нам нейтрализовать возможное политическое влияние заинтересованного министра", - отметил Кубив.

"Отныне решения Комитета будут приниматься тайным голосованием, чтобы свести к нулю политическое влияние его членов. В то же время, представители международных организаций представят свое особое мнение правительству, которое принимает окончательное решение о назначении или не назначение", - добавил министр.

Напомним, ранее решение принималось открытым голосованием пяти министров.

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