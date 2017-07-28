Суд не разрешил УЗ переплатить WOG почти сто миллионов за топливо

Хозяйственный суд Киева признал недействительным дополнительное соглашение к контракту между филиалом "Центр обеспечения производства "ПАО "Украинская железная дорога" и ООО "Вог Аэро Джет", которым была повышена стоимость закупки дизтоплива почти на 92 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Указанное соглашение заключено с грубым нарушением закона "Об осуществлении госзакупок" и явно в интересах поставщика", - говорится в сообщении.

Напомним, в марте 2016 года ООО "Вог Аэро Джет" выиграла тендер и заключила с Филиалом "Центр обеспечения производства" договор поставки дизтоплива по экономически выгодной цене ниже рыночной.

Впоследствии должностные лица "Укрзализныци" и представители фирмы трижды (23, 25 и 29 марта) заключали дополнительные соглашения к данному договору поставки.

Этими дополнительными соглашениями должностные лица "Укрзализныци", пользуясь нормой закона о возможности повышения цены до 10% в случае ее колебания на рынке, несколько раз увеличивали стоимость дизтоплива для железной дороги.

В то же время между вторым и третьим дополнительным соглашениями рыночные цены на топливо не росли, а потому заключение третьего дополнительного соглашения противоречило требованиям законодательства.

Как следствие, закупочная цена дизтоплива не только потеряла свою экономическую выгодность, но и превысила рыночный уровень цен, что привело к искажению результатов торгов.

Экономическая правда