Продовольственной зерновой корпорации грозит дефолт – и.о. министра

"Государственной продовольственной зерновой корпорации" угрожает дефолт, а китайские кредиторы не хотят приватизировать компанию.

Об этом в интервью 112.ua сообщил и. о. министра АПК Максим Мартынюк.

По его словам, правительство считает, что нынешние проблемы связаны с неэффективным менеджментом и объявило конкурс на руководителя госкомпании. Должность вакантна в течение последнего года.

"Пока есть кредит. Есть угроза дефолта компании, которая называется "Государственная продовольственная зерновая корпорация". Мы ведем диалог с китайскими кредиторами и о каких-то успехах в нем говорить рано", - заявил он.

"Но ГПЗКУ также больше года не имеет руководителя. И правительство приняло решение в отношении формирования в ней набсовета. Необходимо, конечно, назначение руководителя. И я думаю, что корень проблем корпорации также в некачественном менеджменте", - сказал Мартынюк.

Также, по его словам, правительство хочет приватизировать ГПЗКУ и в частности обращалось с таким предложением к китайским кредиторам.

"Они говорят, что для них приватизация это не приоритетный формат. Они могут его рассмотреть, но не хотели бы", - сказал Мартынюк, отметив, что "объективно сейчас эта компания имеет минусовую рыночную стоимость".

Ранее ЭП уже писала, как ГПЗКУ выполняет договоренности с китайской стороной.

Речь идет о 1,5-миллиардной долларовой ссуде, которая предоставлялась под госгарантии, и которую в случае, если не получится достичь договоренности о реструктуризации, придется возвращать правительству.

ГПЗКУ была создана правительством в августе 2010 года. В ее состав входит сеть филиалов - линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяные заводы.

Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,75 млн тонн зерна. В том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов составляют около 2,5 млн тонн грузов в год.

Корпорации принадлежит 10% сертифицированных зерновых мощностей Украины, а возможности ее портовых терминалов позволяют обеспечить до 12% среднегодовых объемов экспортной перевалки зерна.

Последние три года компания убыточна. Сумма убытков: 2014 год – 3,536 млрд гривен, 2015 год – 3,029 млрд гривен, 2016 год - около 600 млн гривен.

В рамках заключенного в 2013 году контракта украинская компания должна была поставлять в Китай ежегодно около 5 млн тонн зерна, преимущественно кукурузу. В конце прошлого года корпорация остановила экспорт в КНР.