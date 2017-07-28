Аэропорт "Борисполь" нарастил чистую прибыль на 77%

Государственное предприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев), крупнейший аэропорт страны, в январе-июне 2017 года увеличило чистую прибыль на 77,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 951,2 млн гривен.

Об этом говорится в финансовом отчете аэропорта, размещенному в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, его чистый доход за шесть месяцев вырос на 30% - до 1,87 млрд гривен.



Как сообщалось, финансовый план "Борисполя" на 2017 год предполагает получение 1,508 млрд гривен прибыли, что на 8,8% превышает фактический показатель 2016 года.

Согласно финплану, чистый доход аэропорта "Борисполь в текущем году планируется в сумме 3,929 млрд гривен - на 17% выше фактического показателя в 2016 году.

Показатель EBITDA запланирован на уровне 2,629 млрд гривен (на 7,2% больше).



Пассажиропоток в 2017 году планируется на уровне 10,16 млн чел., что на 18% выше фактического показателя в 2016 году.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га.

Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Интерфакс-Украина