"Нафтогаз" vs "Газпром": ГПУ получила доступ к решению арбитража

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генпрокуратуры доступ к решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма по делу между НАК "Нафтогаз Украины" и компанией "Газпром".

Об этом говорится в определении суда от 13 июля.

Отмечается, что Главной военной прокуратурой ГПУ расследуется уголовное производство, в котором исследуются предпосылки, основания и обстоятельства подписания 21 апреля 2010 года и последующей ратификации 27 апреля 2010 года соглашения между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины ("харьковские соглашения").

В соответствии со статьей 2 соглашения арендная плата за пребывание Черноморского флота РФ на территории Украины с 28 мая 2017 года состоит из платежей России в размере 100 млн долларов в год, а также из дополнительных средств, получаемых за счет снижения цены в разрезе до 100 долларов на каждую тысячу кубов газа, поставляемого в Украину.

Вместе с тем 19 января 2009 года между "Газпромом" и "Нафтогазом" заключен контракт купли-продажи газа в 2009-2019 годах, в соответствии с которым контрактная цена на газ рассчитывается ежеквартально по соответствующей формуле.

Установлено, что в 2014 году между "Нафтогазом" и "Газпромом" возник спор по выполнению условий контракта купли-продажи газа.

Органу досудебного расследования стало известно, что в настоящее время вынесено решение Стокгольмского арбитража, которым удовлетворены основные требования "Нафтогаза".

"В ходе осуществления досудебного расследования возникла необходимость изъятия надлежащим образом заверенной копии отдельного решения арбитражного трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма", - сказано в решении Печерского суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и предоставил доступ следователям к документам, находящимся в фактическом владении "Нафтогаза", с возможностью ознакомления с ними и изготовление должным образом заверенных копий, а именно к отдельному решению арбитражного трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

Как сообщалось, 31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Также арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа.

Украинская правда