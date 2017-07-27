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ВАСУ подтвердил незаконную ликвидацию банка "Хрещатик"

Четверг, 27 июля 2017, 18:31

Высший административный суд Украины поддержал судебные решения предыдущих инстанций о незаконной ликвидации банка "Хрещатик".

Об этом говорится в постановлении суда от 20 июля, пишет FinClub.

Суд решил оставить без изменений постановление Окружного админсуда Киева от 19 января и постановление Киевского апелляционного админсуда от 20 апреля, которым было признано противоправным и отменено постановление Нацбанка об отнесении банка "Хрещатик" к категории неплатежеспособных.

Напомним, 5 апреля НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию.

Как известно, 24,9379% акций банка принадлежало Киевской городской государственной администрации.

Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций.

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