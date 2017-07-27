Полиция обыскивает филиал "Закарпатгаза"

Работники полиции проводят обыск в Мукачевской филиала ОАО "Закарпатгаз".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Полицейские Мукачевского отдела совместно с работниками киберполиции и полицейскими Управление защиты экономики проводят следственные действия по выявлению фактов подделки документов работниками "Закарпатгазу".

С заявлением о подделке документов в Мукачевский отдела полиции обратился руководитель внутренней службы безопасности ОАО "Закарпатгаз".

Работники полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст.358 - подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов.

Отмечается, что в рамках уголовного производства Мукачевский районным судом было предоставлено разрешение на проведение обыска на Мукачевской филиала ОАО "Закарпатгаз".

Напомним, газовую сеть Мукачева передадут в собственность общины города.

Как известно, акции ОАО "Закарпатгаз" принадлежат ПАО "Газтек".

Напомним, "Газтек" владеет пакетами более чем в 20 обл- и горгазах в Украине.

Владельцами самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited и Porala Venchers Limited, которые СМИ связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

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Экономическая правда