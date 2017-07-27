Прибыль Facebook выросла на 71%

Чистая прибыль Facebook во втором квартале 2017 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 71 процент до 3,9 миллиарда долларов.

Об этом сообщает DW.

Как отмечается, оборот компании увеличился на 45 процентов до 9,3 миллиарда долларов. Большая часть из этой суммы - доходы от рекламы, которые выросли на 47 процентов до 9,1 миллиарда долларов.

При этом скачок прибыли Facebook принесла в первую очередь реклама на мобильных устройствах.

"У нас был хороший второй квартал и хорошее первое полугодие", - резюмировал Цукерберг.

Напомним, уже в конце июля 2017 Facebook введет рекламу для пользователей Messenger.