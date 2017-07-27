Нацбанк снизил официальный курс гривны
Четверг, 27 июля 2017, 09:25
Национальный банк понизил официальный курс гривны на 27 июля на 4 копейки и установил его на уровне 25,88 за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,07 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,3285 гривни.
Экономическая правда
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