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Нацбанк снизил официальный курс гривны

Четверг, 27 июля 2017, 09:25

Национальный банк понизил официальный курс гривны на 27 июля на 4 копейки и установил его на уровне 25,88 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,07 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3285 гривни.

Экономическая правда

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