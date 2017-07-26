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НАБУ проводит обыски в Укрнафте

Среда, 26 июля 2017, 17:07

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в главном офисе ПАО "Укрнафта".

Об этом говорится на Facebook-странице компании.

"Обыск проводится в соответствии с постановлением Соломенского суда в рамках досудебного расследования, которое ведется с ноября 2015 года", - говорится в сообщении.

В Укрнафте отмечают, что сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы.

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НАБУ Укрнафта
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