НАБУ проводит обыски в Укрнафте
Среда, 26 июля 2017, 17:07
Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в главном офисе ПАО "Укрнафта".
Об этом говорится на Facebook-странице компании.
"Обыск проводится в соответствии с постановлением Соломенского суда в рамках досудебного расследования, которое ведется с ноября 2015 года", - говорится в сообщении.
В Укрнафте отмечают, что сотрудничают со следствием и предоставляют все необходимые документы.
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