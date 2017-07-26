"Укрэнерго" полностью приостановило поставки электроэнергии в ОРДО

С 26 июля 2017 года полностью приостановлены перетоки электроэнергии на временно неконтролируемые территории Донецкой области.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

"Территория ОРДЛО на сегодня не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", - заявил он.

"Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, происходящих по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не ведутся в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь", - написал Ковальчук.

В так называемом "министерстве угля и энергетики" террористической организации "ДНР" заявили, что "самопровозглашенная республика не зависит от Украины в вопросах электроэнергии и прекращение поставок электроэнергии не отразится на потребителях".

Напомним, продолжение поставок на неконтролируемые территории Донецкой области увязывались с необходимостью завершения строительства новой линии электропередач к Авдеевке.

Как известно, повреждение высоковольтной линии 110 кВ произошло 11 марта в результате боевых действий. Авдеевка (около 22 тыс. жителей), Авдеевский коксохим и Донецкая фильтровальная станция остались без электричества.

13 марта в Авдеевке согласовали режим тишины для восстановления электричества.

Отметим, что тепловая электростанция Старобешевская входит в состав Донбассэнерго. Она работает на неподконтрольной территории Донецкой области и с начала 2015 года не получает деньги из Украины за отпущенную электроэнергию. Зуевская ТЭС также находится на неподконтрольной украинской власти территории и принадлежит "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова.

Как сообщалось, 25 апреля 2017 года Украина приостановила подачу электроэнергии на оккупированную территорию Луганской области из-за неуплаты за поставленную и потребленную электроэнергию.

Экономическая правда