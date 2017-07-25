Кабмин ликвидировал госавиаконцерн "Антонов"

Кабинет министров Украины ликвидировал государственный авиастроительный концерн "Антонов" в связи с передачей всех трех его предприятий в состав "Укроборонпрома".

Об этом свидетельствует соответствующее постановление правительства от 19 июля 2017 года №546.

"Ликвидировать государственный авиастроительный концерн "Антонов". Образовать комиссию по ликвидации концерна в составе согласно приложению", - говорится в сообщении.

Как сообщается, председателем указанной комиссии назначен заместитель министра экономического развития и торговли Юрий Бровченко, который должен обеспечить осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией концерна, и представления в двухмесячный срок требований кредиторами, а также подать в трехмесячный срок Кабмину ликвидационный баланс концерна.

Отметим, что ликвидация происходит в связи с отсутствием участников. В 2015 году правительство передало государственное предприятие "Антонов", Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и государственное предприятие "Завод 410 ЦА" из состава концерна "Антонов" в Государственный концерн "Укроборонпром".

Экономическая правда