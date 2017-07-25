В сеть попали фотографии iPhone 8

У нового iPhone будет скругленный 5,8-дюймовый OLED-экран, сканер отпечатков в кнопке питания и стоить он будет около 1,1-1,2 тысяч долларов.

Об этом сообщает Itc.ua со ссылкой на Forbes.

Как сообщается, iPhone 8 должен получить 5,8-дюймовый OLED-экран, который со всех четырех сторон будет окружать окантовка шириной порядка 4 мм.

Углы экрана будут скруглены, а служебная информация (индикация сетей, степени заряда и т.д.) будет вынесена на дополнительную панель, в которую вписан разговорный динамик, фронтальная камера и стандартные датчики приближения и освещенности.

Стандартной кнопки Home на фото нет. Предполагается, что кнопку сделают виртуальной, а сканер отпечатков пальцев перенесут на более крупную кнопку включения на правой грани

На нижней грани можно увидеть стандартный порт Lightning и стереодинамики, 3,5 мм аудиопорт так и не появился, так что пользователям iPhone 8 придется использовать переходники или фирменные наушники Apple.