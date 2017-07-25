В 2028 году номинальный ВВП может превысить 6 триллионов гривень

Министерство экономики просчитало отдельные макроэкономические и социальные показатели на десять лет вперед.

В 2028 году номинальный ВВП может составить 6435 млрд гривень, инфляция - 4%,

Такие цифры заложены в прогнозе министерства экономического развития и торговли, на основе которых правительство рассчитал фискальный эффект от пенсионной реформы.

Расчеты есть в распоряжении ЭП.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц через десять лет прогнозируется в размере 2798 гривень, минимальная зарплата - 8319 гривень. Минимальная пенсия составит 40% от минимальной зарплаты и составит 3327,6 гривни.

На среднесрочную перспективу закладываются такие показатели номинального ВВП: в 2018 году - 2953 млн гривень, в 2019 - 3289 млрд гривень, в 2020 - 3624 млрд гривень.

Цены в свою очередь будут расти медленнее.

Так, по расчетам министерства, инфляция в 2018 году прогнозируется на уровне 9,5%, в 2019 - 6,5%, в 2020 - 5,5%.

Подробнее с экономическими расчетами можно ознакомиться в статье: Пенсионную реформу настигли конкуренты. Что ее ждет осенью

Галина Калачова, ЭП