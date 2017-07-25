70% доходов "Укроборонпром" получает от экспорта

Госконцерн "Укроборонпром" за прошедший год заработал 1,075 миллиарда долларов, из них 770 миллионов - благодаря экспорту.

Об этом стало известно из рейтинга "ТОР 100" мировой оборонной индустрии по версии американского издания "DefenseNews".

Так, госконцерн, согласно данным, заработал в 2016 году 1,075 млрд долларов, что позволило ему разместиться на 62-м месте в рейтинге.

В целом же, "Укроборонпром" по сравнению с предыдущим годом поднялся на 6 позиций. В прошлогоднем рейтинге он размещался на 68-м месте.

По информации пресс-службы госкомпании, доходы от экспорта по итогам 2016 года составили 770 миллионов долларов. Таким образом, доходы в сумме 305 миллионов долларов были получены на внутреннем рынке.

Лидерами рейтинга остаются компании из США, а именно - Lockheed Martin, Boeing и BAE Systems. США в рейтинге представлены наибольшим числом компаний – 42.

Ближайший конкурент – Великобритания, она представлена 10 организациями военно-промышленного комплекса туманного Альбиона.

Свой рейтинг "DefenseNews" формирует, основываясь на открытых источниках о доходах компаний от продаж военной продукции.

Экономическая правда