Приватбанк будет продавать активы через ProZorro.Продажі

ПАО "Приватбанк" и ОО "Transparency International Украина" подписали договор об использовании Электронной торговой системы ProZorro.Продажі.

Об этом сообщает пресс-служба ProZorro.

"ProZorro.Продажі уже работают над продажей непрофильных активов Укрнафты, Укртранснафты, Нафтогаза, Энергоатома, Укрэнерго, Укргазвыдобування. К проекту присоединился и Нацбанк", - отметил первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов.

"За эти полгода ProZorro.Продажі продали заложенное имущество НБУ на 304,7 млн гривень, что в 200 раз превышает показатель реализации аналогичных активов половины 2016 года - хорошее доказательство эффективности системы. Теперь использовать все ее преимущества сможет и Приватбанк", - добавил он .

Напомним, 18 июля в системе "ProZorro.Продажі" в ходе аукциона было продано лот по рекордной цене - 243,675 миллиона гривень.

Электронная торговая система "ProZorro.Продажі" - совместный проект Министерства экономического развития и торговли Украины, Transparency International Украина и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.