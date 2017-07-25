Нацбанк продолжает укреплять официальный курс гривни

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 25 июля на 6 копеек и установил его на уровне 25,82 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,07 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3285 гривни.

Напомним, 24 июля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,79-25,81 гривни за доллар.

Экономическая правда