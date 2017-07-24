Вредоносное рекламное ПО поразило более 100 тысяч устройств в Украине - ESET

Исследователи словацкой антивирусной компании ESET обнаружили adware-кампанию Stantinko, действующую с 2012 года и поразившую за это время более 100 тысяч устройств в Украине.

Об этом сообщает Ain.ua со ссылкой на исследования ESET.

Как сообщается, с 2015 года злоумышленникам удалось заразить более 500 тысяч устройств. Больше всего пострадавших в Украине (33%) и России (46%).

Разработчики Stantinko зарабатывали через установку расширений для браузера Chrome, которые вставляли рекламу и занимались кликанием на рекламные объявления без ведома пользователя.

Однако, как отмечается, вредоносный сервис, который устанавливался на компьютер жертвы, позволял хакерам выполнять любые действия. Исследователи отмечали случаи установки вредосного ПО, проводившего массовый поиск в Google и атаковавшего панели администраторов Joomla и WordPress, с целью их взлома и продажи.

Обнаруженная компания также примечательна тем, что злоумышленникам удалось скрывать активность вредоносного ПО в течение пяти лет.

Перенаправление пользователя или встраивание рекламы позволяло операторам Stantinko зарабатывать на трафике, который они предоставляют рекламодателям.

У Stantinko также был специальный модуль для Facebook, который позволял создавать через зараженные компьютеры аккаунты в соцсети, лайкать страницы и добавлять друзей.