Генштаб ВСУ разрешил запустить 3G в Житомире и Бердичеве

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины согласовал использование операторами мобильной связи базовых станций 3G в Житомире и Бердичеве.

Об этом сообщает Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР), передает "Интерфакс-Украина".

Сегодня мы получили согласование Генерального штаба Вооруженных Сил Украины на использование базовых станций 3G в Житомире. Во вторник мы планируем подготовить и издать мобильным операторам соответствующие разрешения. Думаю, что уже со среды жители Житомира смогут воспользоваться 3G ", - отметил исполнительный директор УГЦР Вадим Гулько.

Он добавил, что Генштаб ВСУ также согласовал использование технологии 3G в Бердичеве. Гулько подчеркнул, что "Киевстар", "Vodafone Украины" и lifecell подали заявки на внедрение 3G в этом городе.

В "большой тройке" мобильных операторов - "Киевстар", "Vodafone Украины" и lifecell отметили, что связь 3G в Житомире будет запущен в ближайшее время после получения необходимых разрешений.

Напомним, что до сих пор Житомир оставался последним областным центром, в котором не была запущена 3G-сеть украинских мобильных операторов.