Треть киевлян могут не получить субсидию из-за долгов

Более трети субсидиантов Киева могут не получить субсидию на следующий период с апреля 2017 года, если до 15 августа не решат вопрос с задолженностью.

Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

"Из 280 тысяч семей 98 тысяч потеряли право на субсидию в связи с задолженностями. 280 тысяч домохозяйств – это все семьи - получатели субсидии по состоянию на первое мая 2017 года", - сказал Поворозник.

При этом он отметил, что субсидиантам-должникам будет автоматически переназначена субсидия на следующий период с апреля 2017 года, если они урегулируют вопрос с задолженностью за коммунальные услуги путем ее полной выплаты или реструктуризации до 15 августа 2017 года.

В случае, если должники не реструктуризируют или не выплатят долги до 15 августа, субсидия им будет насчитана на следующий период с даты урегулирования долгового вопроса и повторной подачи заявки на субсидию.

Напомним, Кабмин начал процесс монетизации субсидий. Глава правительства Владимир Гройсман сообщал, что решение коснется 1,5 млн семей, которые смогут получить около 700 грн в качестве единовременной выплаты.

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Экономическая правда