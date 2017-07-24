Cиловики обыскивают 41 спиртзавод

Украинские правоохранители обыскивают 41 спиртзавод в связи с подозрениями в изготовлении контрафактного спирта.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

"Спецоперация направлена ​​на пресечение незаконного производства и реализации подакцизной продукции. "Левый" спирт производится из неучтенного сырья, продается за наличные. Существование такого теневого рынка в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения", - подчеркнул чиновник.

В спецоперации задействованы 430 правоохранителей. Ее осуществляет налоговая милиция под процессуальным руководством ГПУ.

Напомним, министр аграрной политики Тарас Кутовой в интервью ЭП заявил, что компании из Америки, Канады и Кувейта заинтересованы в приобретении украинских спиртзаводов.

Экономическая правда