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Cиловики обыскивают 41 спиртзавод

Понедельник, 24 июля 2017, 13:55

Украинские правоохранители обыскивают 41 спиртзавод в связи с подозрениями в изготовлении контрафактного спирта.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

"Спецоперация направлена ​​на пресечение незаконного производства и реализации подакцизной продукции. "Левый" спирт производится из неучтенного сырья, продается за наличные. Существование такого теневого рынка в спиртовой отрасли приводит к миллиардным потерям государственного бюджета и несет серьезные риски для здоровья населения", - подчеркнул чиновник.

В спецоперации задействованы 430 правоохранителей. Ее осуществляет налоговая милиция под процессуальным руководством ГПУ.

Напомним, министр аграрной политики Тарас Кутовой в интервью ЭП заявил, что компании из Америки, Канады и Кувейта заинтересованы в приобретении украинских спиртзаводов.

Экономическая правда

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спирт ГПУ ГФС
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