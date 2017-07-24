В 2028 году средний размер пенсии новых пенсионеров составит 6040 гривень

Через десять лет новые пенсионеры будут получать в среднем 6040 гривень пенсии.

Такой показатель заложен в прогнозных расчетах Минсоцполитики, подготовленных на основе макропрогноза Министерства экономического развития и торговли.

Расчеты есть в распоряжении ЭП.

Прогноз среднего размера пенсии сделано с учетом пенсионной реформы, которую разработало правительство.

Предполагается, что после принятия законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий (№6614) средний размер пенсий новых пенсионеров будет постепенно расти и в 2018 году составит 2 454 гривень, в 2019 - 2 668 гривень, в 2020-м - 3 048 гривень.

В то же время показатель среднего размера пенсии уже существующих пенсионеров будет ниже, и в 2028 году составит 4 184 гривень.

В следующем году он прогнозируется на уровне 2 117 гривень, в 2019-м - 2 188 гривень, в 2020-м 2 284 гривень.

Галина Калачова, ЭП