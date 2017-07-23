В Украине выросла добыча газа

В первом полугодии 2017 года в Украине добыто 10,3 млрд кубометров газа, что на 300 млн кубометров, или на 3% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Об этом говорится в статье на DT.UA.

Авторы отмечают, что по сравнению с первым полугодием 2016 года, добыча газа в Украине сейчас растет в два раза быстрее.

Как отмечается, газ украинской добычи в основном поставляется для промышленных потребителей.

Ранее глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать "голубое топливо".