Жеваго проиграл ликвидатору своего банка уже более 2,5 миллиарда гривен

С 5 сентября 2016 года и по настоящее время ликвидатор банка "Финансы и кредит" добился вынесения в судах Украины решений в пользу банка относительно ряда компаний-должников, на общую сумму более 2,5 млрд гривен.

Об этом говорится в статье на ZN.UA.

Отмечается, что уполномоченное лицо Фонда на ликвидацию банка осуществляет комплекс мер по взысканию проблемной задолженности, в частности с компаний, связанных с бывшим собственником "Финансы и Кредит".

Так, согласно приведенным данным, с 05 сентября 2016 года банк обеспечил защиту своих интересов и вынесение судебных решений в свою пользу относительно следующих компаний-должников:

— ЧАО "АвтоКрАЗ" на сумму свыше 1,3 млрд грн;

— ООО "Залив Металл" на сумму 800 млн грн;

— ЧАО "Авторадиатор" на сумму 230 млн грн;

— ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" на сумму 127 млн грн;

— ООО "Интерпрокат" на сумму 112 млн грн;

— ООО "Ворскла сталь" на сумму свыше 168 млн грн.

В ФГВФЛ также сообщили о продолжении процесса обжалования Банком в Верховном суде Украины принятых судами нижестоящих инстанций в пользу компании-должника ПАО "Киевмедпрепарат" решений об отсрочке сроков выполнения должником кредитных обязательств перед Банком до 2019 г.

"Кроме того, благодаря эффективной работе уполномоченного лица и ФГВФЛ отменены незаконные решения судов об отсрочке возвращения кредитных средств на общую сумму свыше 800 млн грн предприятием-должником ЧАО "Галичфарм", – подчеркнули в Фонде гарантирования вкладов.

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