Добыча угля в Украине в июне выросла на 8,7%

Добыча каменного угля в Украине в июне 2017 года по сравнению с июнем 2016 года выросла на 8,7% и составила 1,9 миллиона тонн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

При этом добыча угля к маю 2017 года сократилась на 4,1%.

За 6 месяцев было добыто 12,5 млн тонн угля, что на 9,4% меньше соответствующего периода 2016 года.

Отметим, добыча угля в Украине существенно сократилась с начала боевых действий на Донбассе весной 2014 года, ведь именно там находилась большая часть угольных шахт страны.

26 января 2017 года под руководством нескольких народных депутатов началась блокада оккупированных районов Донбасса.

16 марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о транспортной блокаде оккупированных районов Донбасса, согласно которому было прекращено перемещение грузов (в том числе, и угля) через линию соприкосновения.

Экономическая правда