Жеваго пытается вывести Белоцерковскую ТЭЦ из-под залога НБУ - СМИ

Экс-владелец обанкротившегося банка "Финансы и Кредит" Константин Жеваго пытается вывести Белоцерковскую ТЭЦ из-под залога Нацбанка.

Об этом говорится в статье "Зеркала недели"

Нацбанк в рамках иска к Жеваго о взыскании 1,54 млрд грн долга по рефинансированию обращался в суд с ходатайством об аресте всего недвижимого и движимого имущества нардепа, в том числе акций Ferrexpo, доли в компании The Minco Trust.

В ноябре прошлого года Шевченковский райсуд во второй раз отказался удовлетворить такое ходатайство, мотивируя это тем, что "отсутствие конкретизации имущества исключает обязательную проверку соответствия обеспечения иска, которую просит применить лицо, исковым требованиям".

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева высказывала мнение, что хотя акции компании Ferrexpo никогда не были в залоге НБУ, обеспечением выступала персональная гарантия владельца, поэтому он должен отвечать по обязательствам всеми своими активами.

В свою очередь, Жеваго называл Нацбанк виновным в банкротстве своего финучреждения.

"Банк можно и нужно было не закрывать. Я убежден: то, что делает НБУ в отношении банков, - губительно для экономики Украины", - говорил владелец банка "Финансы и кредит".

Жеваго пытается вывести из-под залога Белоцерковскую ТЭЦ путем признания недействительными ипотечных договоров. Одним из оснований для этого, согласно судебными материалам, может стать возможное признание недействительными решений внеочередного собрания акционеров ОАО "Белоцерковская ТЭЦ" (следует понимать, о передаче актива в залог НБУ) за "нарушение порядка" принятие решения о созыве этого собрания, при принятии решений и тому подобное.

По данным НБУ, совокупный объем инсайдерских кредитов в портфеле банка "Финансы и кредит" - около 22 млрд грн (76% портфеля). Балансовая стоимость активов "ФИК" составила 45,1 млрд грн, но оценщики ФГВФЛ оценили их в 9,9 млрд (22% от "номинала").

По данным Фонда гарантирования на 1 июля 2017 года вкладчикам банка "Финансы и кредит" в рамках гарантийной суммы выплачено компенсаций на 9,9 млрд грн (суммарные выплаты составят 10,5 млрд).

Согласно отчетности ликвидатора банка, на 1 апреля 2017 года заемщики погасили долги только на 436,7 млн грн, реализация имущества банка принесла 99,3 млн, другие поступления - 238,6 млн грн.

Таким образом, гарантийные выплаты осуществлялись прежде всего за счет эмиссионных средств Нацбанка, который монетизировал гособлигации, предоставленные Минфином для ФГВФЛ в виде займов, а также выдал Фонду собственные кредиты.